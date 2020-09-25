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Muş polisinden tarihi eser operasyonu

MUŞ HABERLERİ  | 25.09.2020 00:13 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Roma dönemine ait 125 adet tarihi değeri olan sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 132 parça tarihi eser ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; 24 Eylül 2020 günü 1 şahsın üzerinde arama yapıldı.

Muş polisinden tarihi eser operasyonu

Muş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Roma dönemine ait 125 adet tarihi değeri olan sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 132 parça tarihi eser ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; 24 Eylül 2020 günü 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada Roma dönemine ait 125 adet tarihi değeri olan sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 132 parça tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı" denildi.

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