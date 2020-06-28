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Muş Tanıtım Platformu’ndan Başkan Asya’ya ziyaret

MUŞ HABERLERİ  | 28.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan ve yönetim kurulu üyelerini tarihi hizmet binasında ağırladı.Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, Muş’un tanıtımı amacıyla kurulan platformun başarılı hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan ve yönetim kurulu üyelerini tarihi hizmet binasında ağırladı.
Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, Muş’un tanıtımı amacıyla kurulan platformun başarılı hizmetler yapması temennisinde bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette platform başkanı Aykan, yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında Başkan Asya’yı bilgilendirdi. Ziyaretin ilerleyen diliminde Tanıtım Platformunun röportaj projesi kapsamında Başkan Asya ile ilk söyleşi gerçekleştirildi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan ve yapılması planlanan belediye hizmetleri anlattı.
Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Asya, “İlimizin her alandaki güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla kurulup faaliyete başlayan Muş Tanıtım Platformu’nun kıymetli temsilcilerini belediyemizde ağırladık. Fikir ve projeleri ile bir farkındalık oluşturacaklarına inandığım Tanıtım Platformu’nun röportaj projelerinin ilkine ev sahipliği yaptık. Muş’umuzu ve vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konular üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı Muş Tanıtım Platformu ailesine teşekkür eder, ilimizin hak ettiği seviyede tanıtılması için sergiledikleri özverili çalışmalarda başarılar dilerim” dedi.
Röportajın ardından ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.

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