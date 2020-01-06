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  4. Muş Valiliğinden ‘Menenjit Salgını’ iddialarına cevap

Muş Valiliğinden ‘Menenjit Salgını’ iddialarına cevap

MUŞ HABERLERİ  | 06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Muş Valiliği, kentte ‘Menenjit Salgını’ olduğu iddialarına yönelik bir açıklama yayımladı.Valilikten yapılan açıklamada, “Ülke genelinde mevsim koşulları nedeniyle ‘mevsimsel grip’ vakalarında artış söz konusudur.

Muş Valiliği, kentte ‘Menenjit Salgını’ olduğu iddialarına yönelik bir açıklama yayımladı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Ülke genelinde mevsim koşulları nedeniyle ‘mevsimsel grip’ vakalarında artış söz konusudur. Bazı sosyal medya hesaplarında Muş ilimizde menenjit salgını olduğuyla ilgili paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu paylaşım ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğümüze bağlı birimler bu konu hakkında çalışmalarına devam etmektedir. Bahse konu hastalıkla ilgili sporadik vakalar olabileceği gibi şu an itibariyle ilimizde herhangi bir salgın durumu mevcut değildir. İl dışına sevki yapılan 2 vakaya sevk edildikleri hastanede gerekli tetkikler ve araştırmalar yapılmış olup vakalardan biri farklı bir hastalık tanısı almıştır. Diğer vakamızda ise kesin tanı konulamamıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki birimler gerekli hassasiyeti göstermekte olup takibi titizlikle yapılmaktadır. Bu tür gerçek dışı bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.

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