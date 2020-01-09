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  4. Muş Valisi Doç. Dr. Gündüzöz, Varto’da incelemelerde bulundu

Muş Valisi Doç. Dr. Gündüzöz, Varto’da incelemelerde bulundu

MUŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Muş Valisi Doç.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’yı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberindeki Vali Yardımcıları Alper Çiftçi, Mehmet Kocabey, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş’la birlikte Varto’ya geldi. Varto Belediyesi Başkan Vekilliğine atanan Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya görevinden dolayı hayırlı olsun ziyaretine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ü; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan ve kurum müdürleri karşıladı. Kaymakamlık makamında bir süre ilçe ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alan Vali Doç. Dr. Gündüzöz, 1966 Varto depreminden sonra yapılan ve çok eski olan hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu. İlçeye yeni bir hükümet konağının yapılması yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Vali Gündüzöz, daha sonra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına geçti. Burada yetkililerden bilgi aldıktan sonra Vali Doç. Dr. Gündüzöz ve beraberindekiler sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatını, hayırsever işadamı Gıyasettin Bingöl tarafından yapılan kız kuran kursu inşaatını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen bina ile ilçe merkezindeki dipsiz göl mevkiinde bulunan termal sularda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Doç. Dr. Gündüzöz, incelemelerin ardından akşam saatlerinde Muş’a gitmek üzere Varto ilçesinden ayrıldı.

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