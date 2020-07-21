Muş Valisi Gündüzöz: "Teröristler şimdi inlerinden başlarını çıkaramıyor"

Muş İl Özel İdaresi, il merkezi ve ilçelerde köy yollarında sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile merkeze bağlı Üçevler grup yolundaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan Muş Valisi İlker Gündüzöz, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl gibi bu sene de köylerin alt yapısıyla ilgili yoğun çalışma başlattıklarını belirtti.

Özel idare ve Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında hükümetin sağladığı desteklerle il genelinde kırsal alt yapı hamlesinin devam ettiğini anlatan Gündüzöz, şunları belirtti:

"İçme suları, köy yolları, köy içi düzenlemeler ve kilitli parke işleri olsun önemli bir noktaya geldik. Bu yıl da 60 milyon civarındaki bütçeyle sathi kaplama, kilitli parke ve muhtelif işlerimiz var. Binlerce nüfusu etkileyen grup köy suyu işlerimiz var. Birtakım köyümüzün su sıkıntısını gidereceğiz. Tozdan, topraktan ve çamurdan kurtulmak için yollarda güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Yol olmazsa medeniyet olmaz. İçme suyu sıkıntısı giderilmezse özellikle hanımefendiler evlerde rahat edemez. Bu ikisini öncelikli alan kabul ettik."