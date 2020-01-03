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  4. Muş ve Bitlis için kar yağışı uyarısı

Muş ve Bitlis için kar yağışı uyarısı

MUŞ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4, Hakkari’de 0, Bitlis’te 1 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir” denildi.

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