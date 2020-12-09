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Muş ve Bitlis'te etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi

MUŞ HABERLERİ  | 09.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

Muş'ta meralarda hayvanlarını otlatan besiciler, aniden başlayan kar nedeniyle zor anlar yaşadı

MUŞ/BİTLİS (AA) - Muş ve Bitlis'te etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Muş'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezine de aralıklarla yağan kar ve sis nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Merkeze bağlı Karlıdere köyü kırsalında hayvanlarını otlatan besiciler de kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Zor anlar yaşayan besiciler, hava şartları ağırlaşınca köye dönmek zorunda kaldı.

- Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.

Sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Belediye ve Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

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