Muş ve Bitlis'te güvenlik güçleri, yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi

MUŞ / BİTLİS (AA) - Muş ve Bitlis'te polis ekipleri, soğuk havaya rağmen kentin huzur, güven ve asayişini sağlamak amacıyla yeni yıla elleri tetikte girdi.

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yeni yılda kaçakçılara, suçlulara ve terör örgütü mensuplarına geçit vermemek için kent genelinde 560 personelle uygulama yaptı.

Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki uygulama noktasında kar ve soğuk havaya rağmen görev yapan KOM, Narkotik, TEM, Asayiş, PÖH, Trafik ve Çocuk Şubesi ekipleri, dedektör köpeği Thor'un da katıldığı uygulamada GBT sorgusu, araç ve üst araması yaptı.

653 aracın arandığı uygulamalarda, 0.86 gram sentetik uyuşturucu, 5.35 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 20 bin makaron ele geçirildi, sorgulanan 2 bin 753 kişiden 18'i hakkında işlem yapıldı.

- "Gecenin ayazında görev yapan kahraman jandarmamız var"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni yıl dolayısıyla Gökyazı Jandarma Karakolu, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin evinde ve çeşitli yerlerde yeni yıla girerken, jandarma ve polis ekiplerinin görev başında olduğunu söyledi.

Muş'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Dondurucu soğuk havaya aldırış etmeden görev şuuru içinde vatandaşımızın huzuru ve güvenli bir yıl başı gecesi geçirmesi için jandarma ve polis teşkilatımız görevde. Sadece kolluk kuvvetlerimiz değil, aynı zamanda 24 saat esasına göre çalışan diğer kurumlarımız da iş başında. Kamunun tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde. Gayet huzurlu bir şekilde yeni yılı karşılıyoruz. Şu ana kadar hiçbir vukuat raporlanmadı. Huzur kenti Muş, yine huzurlu bir gece geçiriyor. Şu anda üst bölgelerinde ve Şenyayla'da 4 metre kar var. Gecenin ayazında görev yapan kahraman jandarmamız var. Üs bölgelerinde güvenlik güçlerimiz görevdeler. Allah onların ayağına taş değdirmesin."

- BİTLİS

Bitlis'te de İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, yol kontrol noktalarını ziyaret ederek polislerin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yardımcıları ile ilk önce Bitlis-Baykan kara yolundaki kontrol noktasına giden Özcan, burada yeni yıla girerken dondurucu soğukta elleri tetikte görev yapan polislerle bir araya geldi.

Özcan, terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılık ve diğer suçlara karşı kahramanca mücadele veren polislerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulundu.

Ekiplerin durdurduğu araçların sürücüleri ile yolcuların da yeni yılını kutlayan Özcan, kent merkezinde yol uygulaması yapan ekipleri ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özcan, daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne de giderek burada bir araya geldiği polislerle sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

