Muş ve Hakkari'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi

MUŞ/HAKKARİ (AA) - Muş ve Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Muş'ta öğretmenevinde düzenlenen törende Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Gündüzöz ve beraberindekiler, daha sonra Garnizon Komutanlığı, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve çocuk evleri siteleri ile şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın ailesini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Vali Gündüzöz, bayram nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarını, tüm şehitlerin anne ve babalarının ellerinden öptüklerini belirterek, hepsine sağlıklı ömür diledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne vurgu yapan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sürekli olarak 7/24 esasına göre artık terörle mücadele devam ediyor. Bu iş tamamen bitene kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Zaten sayıları dağda çok azaldı. Onun için artık huzur beldesi bizim doğu ve güneydoğu illerimiz. Şenyayla'ya bakın şimdi evler yapılıyor. Bir zamanlar terör yuvası olan yerde yeni evler yapılıyor. Hayvancılık gelişiyor, daha iyi günler vatandaşımızın, daha mutlu ve ekonomisinin düzeldiği günler böylelikle geliyor. Terör her şeye maniydi. Şimdi terör nedeniyle yıkılmış olan evler yeniden yapılıyor."

Belediye Başkanı Feyat Asya da sabah namazının ardından mezarlık ziyareti yaptıklarını ve resmi bayramlaşma programı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bayramlar, bu günler önemli fırsatlardır. Kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin, kırgınlıkların, dargınlıkların bir yana bırakıldığı, kardeşlik hukukunun geliştiği ve bu anlamda da en önceliğimiz olan şehitlerimizin aileleriyle yaşlılarımızın, anne babalarımızın ve çocuklarımızın sevincini ortak olmaktır." diye konuştu.

Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, MHP İl Başkanı Osman Yücel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Hakkari'deki programda Vali Yardımcısı ve İl Özel Genel Sektereteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci ve Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, vatandaşlarla bayramlaştı.

Programın ardından Kızılay Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

