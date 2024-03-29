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  4. Muş ve Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışma yürüttü

Muş ve Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışma yürüttü

AA AA
29.03.2024 10:52
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Muş ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu yollarda çalışmalarını sürdürdü.

Muş'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu açmak için iki gün önce çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan ve kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde çalışan ekipler, ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda adeta tünel açarak ilerleyen ekipler, yolu 2 günde açmayı hedefliyor.

İş Makinesi Operatörü Kerem Çakır, bölgede kar kalınlığının bazı noktalarda 7 metreyi bulduğunu söyledi.

Zor şartlarda yolu açmak için çaba gösterdiklerini belirten Çakır, "Burada çığ riski var. Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Şu anda ovada çiçekler açmış, burada karla mücadelemize devam ediyoruz. Kar çok sert. Makine zaman zaman zorlanıyor. Günde 2-3 kilometre açabiliyoruz. Gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İlerlemekte zorlanıyoruz. Muş'un en yüksek mevkilerinden biri burası." diye konuştu.

HAKKARİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını açmak için çalışma başlattı.

Zorlu coğrafyada ilerlemekte güçlük çeken İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, kısa sürede yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

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