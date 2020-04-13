Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasaklanan 85 yaşındaki Musa dedenin tarlasını gençler ekti.

Sivas’ın Hafik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkması yasaklanan 85 yaşındaki Musa Budak, tarlasını ekemeyince ilçede yaşayan gençlerden yardım istedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler, yaşlı adamın yardımına yetişti. Gençler, yaşlı adamın tarlasında traktör yardımıyla ekim yaptı.

Gençler, evinden çıkamayan yaşlı adamın ihtiyaçlarını da karşıladı.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytaç Keklik, gönüllü gençler ile birlikte yaşlı adamın tarlasının ekimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye genelinde bir salgın var. Bu salgın nedeniyle köylerde, şehir merkezlerinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza devletin şefkat elini götürmek ve onlara yardımcı olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri olarak yanınıza geldik. Gönüllü gençlerimizle yardımcı oluyoruz. Bu gün burada gönüllü gençlerimiz ile tarlanızı ekeceğiz. Tarlanız ekilecek." dedi.

“Rabbim devletimize zeval vermesin”

Kendisi için yapılanlar için teşekkürlerini dile getiren Musa Budak, "Devletten maaş alıyoruz, yiyoruz. Yardımımız veriyorlar. Ramazan harçlığımızı veriyor. Rabbim devletimizden razı olsun. Devletimiz yardımcı oluyor, her şeyimizi veriyor. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

