Musa Soykarcı’dan Yahyalı’ya ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Kayseri İl Temsilcisi Rıfat Pakkan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin ve değerli yöneticiler katıldı. Yapılan ziyarette amatör spora hizmet ve katkılarından dolayı Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e plaket takdim etti.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Yahyalıspor Başkanı Sedat Koyuncu, Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Öztürk’e Amatör Sporlara verdiği destekten dolayı Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi” denildi.



