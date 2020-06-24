Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla hazırlanıyorlar

Kayseri’de muaythai branşı performans sporcuları olan Evra Nur, Yalçın, Serkan, Yağmur, Nadiye, Cemal ve Ali, Antrenör Arzu Bayram Eser gözetiminde parklarda yaptıkları antrenman ile müsabakalara hazırlanıyor.

Kayseri’deki kursların Ekim ayına kadar kapalı olması nedeniyle Antrenör Arzu Bayram Eser tarafından ücretsiz olarak çalıştırılan sporcular, sıcak havada parklarda maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarını sürdürüyor.

Kocasinan ilçesindeki parkta antrenman yapan sporcular Rumeysa Aldemir, Erva Nur Altan, Yalçın Güçlü, Serkan Doğan, Yağmur Yolcu, Nadiye Türkmen, Cemal Dağ ve Ali Dağ’ın antrenörü Arzu Bayram Eser, “ Hafta içi sürekli antrenmana alıyoruz çünkü Ekim gibi yarışları gündeme gelebilir. Hal böyle olunca ücret almasak da çalışmak ve çalıştırmak zorundayız” diye konuştu.

