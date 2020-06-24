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Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla hazırlanıyorlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de muaythai branşı performans sporcuları olan Evra Nur, Yalçın, Serkan, Yağmur, Nadiye, Cemal ve Ali, Antrenör Arzu Bayram Eser gözetiminde parklarda yaptıkları antrenman ile müsabakalara hazırlanıyor.Kayseri’deki kursların Ekim ayına kadar kapalı olması nedeniyle Antrenör Arzu Bayram Eser tarafından ücretsiz olarak çalıştırılan sporcular, sıcak havada parklarda maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarını sürdürüyor.Kocasinan ilçesindeki parkta antrenman yapan sporcular Rumeysa Aldemir, Erva Nur Altan, Yalçın Güçlü, Serkan Doğan, Yağmur Yolcu, Nadiye Türkmen, Cemal Dağ ve Ali Dağ’ın antrenörü Arzu Bayram Eser, “ Hafta içi sürekli antrenmana alıyoruz çünkü Ekim gibi yarışları gündeme gelebilir.

Kayseri’de muaythai branşı performans sporcuları olan Evra Nur, Yalçın, Serkan, Yağmur, Nadiye, Cemal ve Ali, Antrenör Arzu Bayram Eser gözetiminde parklarda yaptıkları antrenman ile müsabakalara hazırlanıyor.
Kayseri’deki kursların Ekim ayına kadar kapalı olması nedeniyle Antrenör Arzu Bayram Eser tarafından ücretsiz olarak çalıştırılan sporcular, sıcak havada parklarda maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarını sürdürüyor.
Kocasinan ilçesindeki parkta antrenman yapan sporcular Rumeysa Aldemir, Erva Nur Altan, Yalçın Güçlü, Serkan Doğan, Yağmur Yolcu, Nadiye Türkmen, Cemal Dağ ve Ali Dağ’ın antrenörü Arzu Bayram Eser, “ Hafta içi sürekli antrenmana alıyoruz çünkü Ekim gibi yarışları gündeme gelebilir. Hal böyle olunca ücret almasak da çalışmak ve çalıştırmak zorundayız” diye konuştu.

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Akşam
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Yatsı
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Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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