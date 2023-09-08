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Müsait nasıl yazılır? Müsait mi müsayit mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

29.08.2023 17:44 | Son Güncelleme:
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Türkçemiz gerek yabancı gerekse Türkçe kökene sahip pek çok sayıda sözcüğü bünyesinde barındıran zengin bir dil olarak bilinmektedir. Kelime haznesinin fazla olması zaman zaman bazı sözcüklerin yanlış yazılmasına yol açabilmektedir. Bu durumun düzeltilebilmesi için sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Dilimizde ve yazımında sıklıkla çelişkiye düşülen sözcüklerden biri müsait kelimesidir. Peki, müsait nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Müsait nasıl yazılır? Müsait mi müsayit mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Müsait sözcüğü gerek gündelik konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelime dilimize Arapçadan girmiş bir sözcüktür. Arapçada “musāˁid” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Müsait sözcüğünün yazım stilinde sıklıkla hata yapılmakta ve bu hata da cümlelerin manasında bozulma sorununa yol açmaktadır. Sözcüklerin yazımında tereddüde düşüldüğünde online ve güncel olarak kullanılan sözlük siteleri ziyaret edilir.

Müsait nasıl yazılır?

Türkçemizde çok fazla yabancı kökenli kelime bulunmaktadır. Müsait sözcüğü de Arapça kökenli olup dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Sözcüklerin yazımıyla alakalı emin olunmadığında Türk Dil Kurumunun resmi web sitesinden yardım almakta fayda vardır. Bu sitede müsait yazımı konusunda merak edilen her detaya kolay bir şekilde ulaşılabilir. Ayrıca sözcüğün ne anlama geldiğini de yine bu site üzerinden öğrenebilir ve okunuşu da sesli olarak dinleyebilirsiniz. Kelimelerin anlamı bilinmeden cümle içerisinde kullanılması o cümlenin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden sözcüklerin yazılış ve okunuşları kadar manaları da iyi kavramak önemlidir. Bu bağlamda müsait sözcüğünün manası şu şekildedir:

  • (Sıfat) Münasip olan ya da uygun, elverişli.

Müsait mi müsayit mi?

Müsait sözcüğü cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük gerek internet sitelerinde gerekse yazılı iletişimlerde karşımıza çoğunlukla “müsayit” şeklinde çıkmaktadır. Ancak bu yazım şekli yani kelimenin içerisinde y harfini katarak kullanılması doğru değildir. Müsait TDK’ye göre her zaman “müsait” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimeyi söylerken her ne kadar müsayit olarak dile getirsek de yazarken bu şekilde kullanılmamalıdır. Yazım kurallarına uyarak sözcükleri kullanmak metinlerin daha akıcı ve etkileyici olmasında büyük bir etkendir. Buna göre müsait doğru yazılışı şöyledir:

  • Müsait (doğru kullanım)
  • Müsayit (yanlış kullanım)
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