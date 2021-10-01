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  4. "Muscat Primeclass Lounge" Orta Doğu'nun "en iyisi" seçildi

"Muscat Primeclass Lounge" Orta Doğu'nun "en iyisi" seçildi

01.10.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV İşletme Hizmetleri CEO'su Güçlü Batkın: - "Dünyanın 20 ülkesinde, 60'dan fazla havalimanı özel yolcu salonu işleten şirketimizin Primeclass markasının, hizmet kalitesiyle sektörünün dünya liderleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını görmekten gurur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding'in bünyesindeki TAV İşletme Hizmetleri'nin yönettiği "Primeclass lounge"ları dünyanın en iyileri arasına girdi.

Şirket açıklamasına göre, global havacılık sektörünün en önemli değerlendirme kuruluşları arasında yer alan Skytrax'in, Eylül 2019 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında salgın koşulları dahilinde gerçekleştirdiği yolcu araştırmasına göre, Muscat Primeclass Lounge Orta Doğu bölgesinin "en iyi bağımsız havalimanı özel yolcu salonu" seçildi. Primeclass Zürih lounge, listeye 4'üncü sıradan girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Batkın, "Dünyanın 20 ülkesinde, 60'dan fazla havalimanı özel yolcu salonu işleten şirketimizin Primeclass markasının, hizmet kalitesiyle sektörünün dünya liderleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını görmekten gurur duyuyoruz. Sektörümüzün en önemli değerlendirme otoritesi Skytrax'in, 'Dünyanın En İyi Bağımsız Havalimanı Özel Yolcu Salonu' araştırmasında, Umman'ın başkenti Muscat'ta yer alan lounge'ımız dünyanın ikinci, bölgesinin en iyisi seçildi. Zürih'teki işletmemiz ise dünya dördüncüsü oldu." ifadelerini kullandı.

- "Yolcularına konforlu ve güvenli bir deneyim sunuyor"

TAV İşletme Hizmetleri olarak Türkiye'den dünyaya açılmış bir marka olduklarını belirten Batkın, artık büyüme planlarını dünyanın en önemli ve hızlı büyüyen havacılık pazarlarında yaptıklarını ifade etti.

Batkın, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafında işlettiğimiz havalimanı özel yolcu salonlarımız, yerel kültürel değerlerle küresel bir hizmet standardını birleştirerek, uçak yolculuğu öncesi ve sonrasında yolcularına konforlu ve güvenli bir deneyim sunuyor. Pandemi gerçekleri, hava yolu yolcularını gittikçe daha güvenli hijyenik ve kalabalıklardan uzak hizmet alabilecekleri alanlara yöneltiyor. Biz de servis noktalarımızda yolcuların bu arayışlarına sürekli daha da üst noktaya taşıdığımız ürün ve servislerimizle hizmet veriyoruz. Skytrax'in, özel yolcu salonu kullanan misafirler arasında yaptığı araştırmanın sonuçları, bu çabamızın karşılıksız olmadığını gösteriyor."

TAV İşletme Hizmetleri, bünyesinde Primeclass markalı kendi lounge'larının yanı sıra farklı hava yolu şirketlerinin de özel yolcu salonlarını işletiyor. TAV İşletme Hizmetleri Türkiye'nin yanı sıra Kuzey, Orta ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Kafkasya ve Orta Doğu bölgelerine varan bir coğrafi yapıda faaliyet gösteriyor.

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