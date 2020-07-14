YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. MÜSİAD Başkanı Çınar, İlk 500’e giren firmaları tebrik etti

MÜSİAD Başkanı Çınar, İlk 500’e giren firmaları tebrik etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2019 yılındaki faaliyetlerine göre Zonguldak’ta faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MÜSİAD Başkanı Çınar, İlk 500’e giren firmaları tebrik etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2019 yılındaki faaliyetlerine göre Zonguldak’ta faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi tebrik etti.
MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, üyeleri Hayrettin Yavuz ile Akın Tatoğlu’nun firmaları Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ISO tarafından 2019 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye’nin ilk 500 firması arasında 74. sırada, Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise 297. sırada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çınar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan yönetim kurulu başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Her iki üye firmamızın bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde ortaya koyduğu çabaların sonucu olarak Türkiye’de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasında girme başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Çınar açıklamasında Türkiye’de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren ve bölgemizde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’yi de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'teki Sakçagözü Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Balıkesir 15 Temmuz sancak koşusuna hazır

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:25
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:33
Yatsı
22:20

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Müge Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.