YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. MÜSİAD Başkanı Tosun: “Esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşılıyoruz”

MÜSİAD Başkanı Tosun: “Esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşılıyoruz”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, pandemiden zarar gören esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşıladıklarını belirtti.Türkiye’de salgın sürecinden olumsuz etkilenen kesimlere devletin salgının başından beri destek verdiğine vurgu yapan Başkan İsmail Tosun, ”Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa bu sefer de yeni destekler verilecek.

MÜSİAD Başkanı Tosun: “Esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşılıyoruz”

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, pandemiden zarar gören esnafa yapılacak olan destekleri olumlu karşıladıklarını belirtti.
Türkiye’de salgın sürecinden olumsuz etkilenen kesimlere devletin salgının başından beri destek verdiğine vurgu yapan Başkan İsmail Tosun, ”Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa bu sefer de yeni destekler verilecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, esnaflara yardım müjdesini sevindirici buluyor ve destekliyoruz. Ayrıca bu desteklerin verilmesi konusunda önerilerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan’a da teşekkür ediyoruz. Korona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla esnafa verilecek ve 3 ay sürecek aylık bin TL devlet hibe desteği, 500 TL kira yardımı ve kira stopaj oranının yüzde 10 olarak Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması esnaflarımızın bu süreçte azda olsa destek olması sevindiricidir. Korona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını telafi etmek için yaklaşık 1 milyon 239 bin 440 kişinin yararlanacağı hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf destek ödemesinden, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:09
Öğle
13:03
İkindi
15:26
Akşam
17:46
Yatsı
19:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Ceylan Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Merkez
Çelebi Eczanesi
Merkez
Hale Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Kütahya Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.