MÜSİAD Bursa Şubesinden "Bir Lokma Destek"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu tarafından, iş insanları tarafından başlatılan "Bir Lokma Destek" projesi kapsamında 3 ilçede belirlenen evlere ramazan pidesi ikram edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje çerçevesinde Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 10 mahallede muhtarlar aracılığıyla belirlenen hanelere ramazan ayının geleneksel lezzetlerinden ramazan pidesi dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, projenin, Bursa Fırıncılar Odası ve ilgili mahalle muhtarlarının destekleriyle hayata geçirildiğini ve bu projeyi gelecek yıllarda da sürdürmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Bursa Fırıncılar Odası ile muhtarlara projeye sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Bayizit, şunları kaydetti:

"Pidelerin dağıtımı noktasında emekleri ve katkıları bulunanlara teşekkür ediyorum. MÜSİAD, dayanışma ve yardımlaşma noktasında Türkiye'nin örnek kuruluşlarındandır. Bursa şubemiz de her zaman öncü şubeler arasında yer alıyor. Pidelerimizin dağıtımında bizzat bulunan kıymetli iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını her zaman olduğu gibi paylaşarak, dayanışarak, yardımlaşarak artıracağız inşallah."

