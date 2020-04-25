YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. MÜSİAD Bursa Şubesinden "Bir Lokma Destek"

MÜSİAD Bursa Şubesinden "Bir Lokma Destek"

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 18:05 | Son Güncelleme

MÜSİAD Bursa Şubesinden "Bir Lokma Destek"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu tarafından, iş insanları tarafından başlatılan "Bir Lokma Destek" projesi kapsamında 3 ilçede belirlenen evlere ramazan pidesi ikram edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje çerçevesinde Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 10 mahallede muhtarlar aracılığıyla belirlenen hanelere ramazan ayının geleneksel lezzetlerinden ramazan pidesi dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, projenin, Bursa Fırıncılar Odası ve ilgili mahalle muhtarlarının destekleriyle hayata geçirildiğini ve bu projeyi gelecek yıllarda da sürdürmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Bursa Fırıncılar Odası ile muhtarlara projeye sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Bayizit, şunları kaydetti:

"Pidelerin dağıtımı noktasında emekleri ve katkıları bulunanlara teşekkür ediyorum. MÜSİAD, dayanışma ve yardımlaşma noktasında Türkiye'nin örnek kuruluşlarındandır. Bursa şubemiz de her zaman öncü şubeler arasında yer alıyor. Pidelerimizin dağıtımında bizzat bulunan kıymetli iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını her zaman olduğu gibi paylaşarak, dayanışarak, yardımlaşarak artıracağız inşallah."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
Anahtar Kelimeler:
"Bir Lokma Destek" MÜSİAD Ramazan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Bursa Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

152 Evler Eczanesi
Yildirim
Çakırhamam Eczanesi
Osmangazi
Haşim Eczanesi
Osmangazi
İstanbul Eczanesi
Nilufer
Meriç Eczanesi
Osmangazi
Okan Eczanesi
Nilufer
Ortapazar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına katıldı

BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına katıldı

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.