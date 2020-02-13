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MÜSİAD dost meclisinin konuğu Başkan Gürkan oldu

MALATYA HABERLERİ  | 13.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ülkemiz ateş çemberi içerisinde” dedi.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) dost meclisi konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ülkemiz ateş çemberi içerisinde” dedi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) dost meclisi konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Dost Meclisi programının açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz,’’Dost meclisi programlarımıza ilimizin değerli yöneticilerini ve iş adamlarını ağırlayarak bütün problemleri enine boyuna tartışarak çözüm bulmaya çalışmaktayız. MÜSİAD Malatya olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve ona göre hareket etmekteyiz. Bugün ilimizle ilgili konuşulması gereken ne varsa burada konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal bilinci oluşturma bağlamında, vatandaşların talebini hayata geçirmek bakımından sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de son zamanlarda yaşanan olaylara da temas eden Başkan Gürkan, “İdlib ve Suriye’de yaşanan olaylar, Van’da ki çığ düşmesi, Sabiha Gökçendeki uçak kazası bizleri üzdü. Akabinde tekrar İdlib’deki ve Suriye’deki kaybettiğimiz Askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Türkiye’nin etrafının ateş çemberi içinde olduğuna parmak basan Başkan Gürkan, "Ülkemiz ateş çemberi içerisinde. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız buna rağmen dimdik ayakta duruyor. Deprem günü ve sonraki günlerde yoğun çalışmalarından dolayı daire başkanlığındaki arkadaşlarımıza ve tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve kutluyorum" diye konuştu.
Bu arada, program sonunda Başkan Poyraz, dost meclisine konuk olan Başkan Gürkan’a günün anısına tablo hediye etti.

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