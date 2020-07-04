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MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan, Sakarya’nın acısını paylaştı

DÜZCE HABERLERİ  | 04.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, “Yaşanan elim kaza camiamızı derinden üzmüştür” dedi.MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen palama ile ilgili açıklama yaparak, fabrika sahibi ve çalışanlarının acısını paylaştı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, “Yaşanan elim kaza camiamızı derinden üzmüştür” dedi.
MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen palama ile ilgili açıklama yaparak, fabrika sahibi ve çalışanlarının acısını paylaştı. Konu ile ilgili MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, yaptığı açıklamada, “1966’da kurulan ve uluslararası standartlara uygun, ülkemizin en büyük üretim tesislerinden, MUSİAD Sakarya üyemiz Büyük Coşkunlar fabrikasında yaşanan elim kaza camiamızı derinden üzmüştür. Sakarya MÜSİAD Başkanımız Sayın Yaşar Coşkun’un yönetim kurulu ve üyelerimizle acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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