MÜSİAD EXPO, iş dünyasını buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, 18-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katıldı.

Uluslararası Ticaret Fuarı’nda yüzlerce iş insanı ile görüşmeler gerçekleştiren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ilki 1993 yılında İzmir’de yapılan EXPO fuarının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek, o günkü heyecanını hâlâ taşıdığını söyledi. Saygılı, fuara İzmir’den katılan stantları ziyaret etti. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan 18. MÜSİAD EXPO’nun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da fuarda Başkan Bilal Saygılı’nın olduğu Saygılı Rulman standını ziyaret etti ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız"

Bilal Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘Biz Türkiye’nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız. Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz.’ Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız” dedi.