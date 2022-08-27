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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Kahramanmaraş'ta konuştu

27.08.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemiz çok büyük bir potansiyel taşıyor. Olumsuz propagandalara aldırmadan, algı çalışmalarına kulak asmadan biz, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için 7/24 sürekli çalışıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ülkemiz çok büyük bir potansiyel taşıyor. Olumsuz propagandalara aldırmadan, algı çalışmalarına kulak asmadan biz, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için 7/24 sürekli çalışıyoruz." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Asmalı, MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından bir pastanede düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'a her gelişinde buranın daha çok geliştiğini ve ekonomik anlamda büyüdüğünü gördüğünü, bu durumun bir Türk vatandaşı olarak kendisini gururlandırdığını belirtti.

Kenti ziyaretine, 15 şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiğini aktaran Asmalı, "MÜSİAD üyelerimizi dinledik gerçekten şunu da görüyoruz ki başkaları laf üretirken, siyasi çekişmelere alet olurken biz MÜSİAD üyeleri tam 32 yıldır bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, daha iyi, halkımızın daha müreffeh bir yaşam seviyesine sahip olması için neler yapabiliriz noktasındayız." diye konuştu.

Asmalı, 2022 yılını 'Anadolu yatırım hareketi' ilan ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 40 şehrimizde 50 farklı noktada 35 milyar liralık bir yatırımla ki inşallah yıl sonuna kadar 40 milyara çıkacak. Yaklaşık 25 bin insanımızın istihdam göreceği yine ek yatırımlarla bunun 40 bine çıkarılması öngörülüyor. Dolayıyla üyelerimizin böyle yatırımlarına şahit olduk. Bugün de o yatırımların bir kısmını ziyaret ettik. Gerçekten ülkemizin potansiyeli özellikle pandemi sonrası oluşan yeni ekonomik düzende yakın bölgeleri yakın ülkelere çok daha büyük bir ihracat seferberliği başlatacağımız bu yatırımları görmek hepimizi çok mutlu etti. Ülkemiz çok büyük bir potansiyel taşıyor. Olumsuz propagandalara aldırmadan algı çalışmalarına kulak asmadan biz ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için 7/24 sürekli çalışıyoruz. Bu konuda hükümet yetkililerine raporlamızı iletiyoruz, bakanlarımızla bir araya geliyoruz."

Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için 13 bini aşkın üyeyle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Asmalı, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı toplam 165 şube ve irtibat noktasıyla dünyanın her tarafında, çok güçlü bir yapılanması olan, çok büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Asmalı, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin kalkınması ve gelişmesi için tüm üyelerin çalıştığını ifade ederek 2-5 Kasım tarihlerinde MÜSİAD EXPO Fuarı yapacaklarını dile getirdi.

Asmalı, fuara Sudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Cezayir, İran ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkeden birçok çok ciddi alım heyetlerinin geleceğini söyledi.

Fuarda kuracakları iş bağlantılarıyla Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine bir tuğla da kendilerinin koymayı hedeflediklerini belirten Asmalı, "Büyük bir hazırlığın içerisindeyiz. Bunun yanında ülkeye gelen, yatırım yapan yabancılara MÜSİAD uluslararası yatırım koordinasyon merkezi kuruyoruz. Bunun yanında MÜSİAD üyelerimiz arasında ticaretimizi teşvik edecek, ticaretimizi arttıracak, birbirimizi çok daha iyi tanıyacak MÜSİAD ticaret ofisi yapılanmamızı birkaç ay içerisinde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Asmalı'ya, günün anısına yöreye özgü çeşitli hediyeler takdim edildi, MÜSİAD'a katılım sağlayan yeni üyelere rozetleri takıldı.

Programa, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçek ile 15 ilin şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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