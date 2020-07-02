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MÜSİAD Gölyaka’da turizm yatırımı yapacak alanları inceledi

DÜZCE HABERLERİ  | 02.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları ve Yatırımları Geliştirme Komisyonu Üyesi Hakan Bedir, Gölyaka’ya ziyaret gerçekleştirdi.

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları ve Yatırımları Geliştirme Komisyonu Üyesi Hakan Bedir, Gölyaka’ya ziyaret gerçekleştirdi. MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ile yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Gölyaka bölgesinde gelecekte yapılacak yatırımlar hakkında istişarede bulunuldu.
MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları ve Yatırımları Geliştirme Komisyonu Üyesi Hakan Bedir, Düzce’deki yeni kaynaklar ve yatırımlar hakkında istişare ve incelemeler kapsamında Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan’ı ziyaret etti. MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan’dan bölge hakkında bilgiler alan Komisyon Üyesi Hakan Bedir daha sonra beraberindeki heyet ile beraber, Gölyaka Kültür Park’ta incelemelerde bulundu. Ardından Güzeldere Şelalesi’ni ziyaret eden Hakan Bedir bölgede geliştirilmek üzere yeni projeler hakkında Başkan Demircan ile istişarede bulundu.
Hakan Bedir, kendileri için verilen akşam yemeğinde MÜSİAD Düzce üyeleriyle bir araya gelerek bilgiler almasının ardından ayrıldı.
MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Düzce’nin turizminin gelişmesi için güzel çalışmalar yaptıklarının önümüzdeki gönlerde bunu detaylı bir şekilde açıklayacaklarının müjdesini verdi.

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