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MÜSİAD İzmir’de bayramlaşma merasimi

İZMİR HABERLERİ  | 31.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Kurban Bayramı bayramlaşma merasiminde buluştu.MÜSİAD İzmir Şubesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Kurban Bayramı bayramlaşma merasiminde buluştu.
MÜSİAD İzmir Şubesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi. Bayramlaşma merasimi Bornova Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde kılınan Cuma namazı sonrası gerçekleşti. Külliyenin konferans salonunda yapılan merasime Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı İbrahim Derici, Bornova İlçe Müftüsü Mesut Harmancı, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen bayramlaşma merasiminde üyeler sosyal mesafe kuralları gereği birer koltuk boşluk bırakarak otururken, sözlü olarak bayramlaştı.

Bayramlaşma merasiminde konuşma yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, tüm islam aleminin bayramını tebrik ederek sözlerine başladı. Saygılı, MÜSİAD’ın yüksek ahlak ve yüksek teknoloji mottosunu hatırlatarak, "Ümmet-i Muhammed’in en çok önemsediği ve ihtiyaç duyduğu konu: adalet ve merhamet. Dünya’nın birçok yerindeki müslümanlar zulüm altında doğup sıkıntı içerisinde imtihanlarını çok çetin bir şekilde veriyorlar. Bizler de bu konforlu ortamlarda başımızdaki bir mücahit olan ve bizimde davamızın başı olan cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin önderliğinde güzellikle yaşıyoruz. Fakat unutmayalım ki kestiğimiz kurbanlar öbür tarafta bizim kurtarıcımız olmayacak. Cumhurbaşkanımızıni İslam Ülkeleri Konferansı’nda söylemiş olduğu ’Biz yaptıklarımızdan sorumlu olacağız ama yapabilecek haldeyken yapmadıklarımızdan da sorumlu olacağız’ lafını hiç unutmuyorum. Osmanlı ruhumuzun canlanması adına hepimize ayrı ayrı görev düşüyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra Kur-an’ı Kerim okundu, dualar edildi.

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