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MÜSİAD Konya Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

KONYA HABERLERİ  | 28.04.2020 21:16 | Son Güncelleme

MÜSİAD Konya Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Okka yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın okuduğu cuma hutbesinde kendi fikirlerini değil, İslam'ın emir ve yasaklarını dile getirdiğini vurguladı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde temsili cuma namazı kıldıran Erbaş'ın, hutbenin bir bölümünde, İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlattığını belirten Okka, "Erbaş, İslam'da korunması zaruri olan beş temel hakkı zikretmiş ve insanların ırkı, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun canını, aklını, dinini, malını ve neslini koruma hakkı bulunduğunun altını çizmiştir. İnsanın bu beş hakkını korumak farz, bunlara zarar veren her şey de haram kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bazı kesimlerce Erbaş'ın hedef haline getirilmek istendiğine dikkati çeken Okka, şunları kaydetti:

"Ankara Barosu, bu sözler nezdinde İslam'ı ve İslam'ın hükümlerini çağ dışı olarak nitelendirmiş, sahip olduğumuz değerlere saygısızca ve sorumsuzca ithamlarda bulunmuştur. Ankara Barosu yönetiminin bu saldırısı akla ziyandır. Hiçbir Müslümanın, toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten, zinayı, eş cinselliği, nikahsız yaşamı ve fuhuşu desteklemesinin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum."

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Konya MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği

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