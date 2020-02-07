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MÜSİAD Ordu Şubesinin açılışı gerçekleştirildi

ORDU HABERLERİ  | 07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ordu Şubesinin açılışı gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ordu Şubesi, törenle açıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, açılışta, MÜSİAD'ın sadece bir sermaye kuruluşu, bir kalkınma modeli olmadığını belirterek, "Aynı zamanda bizim bin yıllık medeniyetimizin getirmiş olduğu değerleri de savunan ve bunu hem ülkemizde hem dünyada yaygınlaştırmaya çalışan bir zihniyetin de aslında temsilcisi. Bu anlamda çok da önemsiyorum ve Ordu'da olmasını çok arzu ediyorum." dedi.

Yavuz, ayrıca Ordu'nun gelecek 10 yılda Karadeniz'deki en parlak şehir olacağına da dikkati çekti.

- "MÜSİAD'ın, Ordu'ya çok şeyler katacağını umuyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise dertlerinin ülkeyi kalkındırmak olduğunu dile getirerek, "Meselemiz Türkiye. Bu bakımdan Türkiye'de 89, dünya genelinde 225 olmak üzere 314 noktaya bugün Ordu'yu da bağlıyoruz. Sevinçliyiz, bir Karadenizli olarak da aynı zamanda ben de çok mutluyum. Çünkü Ordu çok bakir fakat geleceği çok parlak bir ilimiz." diye konuştu.

MÜSİAD'ın, bundan sonra Ordu'ya çok şeyler katacağını umduklarını vurgulayan Kaan, açılışa katılım sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de birer konuşma yaparak, şubenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan MÜSİAD Ordu Şubesi, protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezildi.

Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Süleyman Dinçsoy ile davetliler katıldı.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ordu şube açılışı

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