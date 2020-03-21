MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi

"İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekün bir mücadele içinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikasına yönelik alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle mali bir paketle desteklendiğini vurgulayan Kaan, şunları ifade etti:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel etkilerinin tüm ekonomi aktörlerinin topyekün bir mücadele içinde bulunmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Kaan, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirlerin kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmak gerektiği belirterek şunları kaydetti:

"En olumlu senaryoda bile küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız."

- "Bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağız"

En büyük üreticiden en küçük tüketime varana değin bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehlerine çevirmeyi başaracaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Kaan, 30 doların altına gerileyen petrol fiyatlarının enerji faturalarının yükünü hafifleterek bu zorlu süreçte ellerini güçlendireceğini bildirdi.