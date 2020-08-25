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MÜSİAD üyelerine E-Ticaret eğitimi verecek

DÜZCE HABERLERİ  | 25.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Ticaret’e yönelen firmaların fazla ticaret yapma potansiyeline geldiğini belirterek, diğer firmalarında E-Ticaret’e yönelmesi için eğitimler verileceğini dile getirdi.MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, üye işyerlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Ticaret’e yönelen firmaların fazla ticaret yapma potansiyeline geldiğini belirterek, diğer firmalarında E-Ticaret’e yönelmesi için eğitimler verileceğini dile getirdi.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, üye işyerlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Üyelerle bir araya gelerek salgın sürecinde yaşanan sorun ve sıkıntıları dinleyen Başkan Vefa Pehlivan bu sorunları üst makamlara ulaştırıyor. Son ziyaret edilen yerlerde E-Ticaret olarak hizmet veren şirketler ziyaret edildi. Şirketlerin salgın sonrasında daha fazla ticaret potansiyeline ulaştıkları tespit edildi. İmalat fırsatına sahip olan firmalar ürünlerini online alışverişine açık tutup kendi markalarını oluşturmada ön planda olunduğu görüldü.
Başkan Pehlivan üye ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, üyelere E-Ticaret eğitimi vermek için çalışma yapacaklarını belirterek, "Ziyaretlerimiz süresince ziyaret ettiğimiz sektörlerden e ticaret olarak da hizmet veren şirketlerimiz pandemi sürecinde daha fazla ticaret potansiyeline ulaştıklarını gördük. İmalat fırsatına sahip olan firmalar ürünlerini online alışverişine açık tutup hem kendi markalarını oluşturma da hem de ticaret potansiyellerini artırma da bu dönemi başarılı şekilde geçirdi. Bu nedenle E- Ticaret üzerine hem üreticinin hem personelin hem de müşterilerin bilinçlenmesi üzerine eğitimler verilmesi ve alınması daha sağlıklı olacağını gördük. Bu nedenle üniversitelerimizden konu ile alakalı yardımlar alınması için çalışma yapacağız. E-Ticaretin günümüzdeki potansiyeli ve geleceği konusunda projeler hakkında istişareler yaparak üyelerimize E-Ticaret konusunda eğitim vermeyi planlıyoruz” dedi.

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