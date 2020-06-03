YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. MÜSİAD’dan dijital fuar

MÜSİAD’dan dijital fuar

MUĞLA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

MÜSİAD Muğla Başkanı Av.

MÜSİAD’dan dijital fuar

MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, iş dünyasını bölgenin en kapsamlı ilk dijital fuarının 7-13 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.
MÜSİAD Muğla Başkanı Av. Kazım Demir, 7 Temmuz 2020 tarihinde online ziyaretçiye açılacak olan 1. Bölgesel Dijital EXPO Fuarı’nın Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını vurgulayarak, fuarda Muğla, Denizli, Antalya, Alanya, Burdur, Fethiye, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Uşak’taki şirketlerin stantlarının yer alacağını söyledi.

Fiyat, zaman ve ulaşım avantajı
Şube Başkanı Demir, “Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, e-ticaret gibi enstrümanları kullanıyordu. Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir” dedi.

“Gerçek fuar atmosferi olacak”
Amacı ticari pazar payını artırmak, az maliyetle çok sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum veya satışını gerçekleştirmek olan fuarda; gerçek fuar atmosferi yaşanacak, lokasyon önemi olmayan erişebilir Pazar yeri imkanının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.

13 Temmuz tarihine kadar sürecek
Bunun yanı sıra dijital fuarda; yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği, ulusal ve yerel online lansman, organizasyonun yerel, ulusal ve dijital mecralarda reklam yayını, birçok sivil toplum kuruluşunun üyelerine sms ile bildirim desteği, fuar süresince birçok eğitim ve konferans ile ziyaretçi desteği sağlanacak. İlk 2 gün canlı yayın modunda, son 5 gün ziyarete açık modda olacak olan Fuar, 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Oktay’dan turistik mahallelere denetim

Başkan Oktay’dan turistik mahallelere denetim

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Doğan Kartal: "Turizm sektörü koronadan olumsuz etkilenmeye devam edecek"

Doğan Kartal: "Turizm sektörü koronadan olumsuz etkilenmeye devam edecek"

Çankaya asfaltta yeni normale döndü

Çankaya asfaltta yeni normale döndü

Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi

Muğla Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:29
Yatsı
22:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Çağlar Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Cansel Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.