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MÜSİAD’dan yeni bir protokol

MUĞLA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 11 bini aşan üyesi ve 60 bine yakın işletmeyi temsil eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, üyelerinin ve çalışanlarının avantajlı satın alma yapabilmesi amacıyla iki yeni protokol imzaladı.MÜSİAD Muğla Şubesinde gerçekleştirilen protokol, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av.

MÜSİAD’dan yeni bir protokol

Türkiye genelinde 11 bini aşan üyesi ve 60 bine yakın işletmeyi temsil eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, üyelerinin ve çalışanlarının avantajlı satın alma yapabilmesi amacıyla iki yeni protokol imzaladı.
MÜSİAD Muğla Şubesinde gerçekleştirilen protokol, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, özel sağlık kurumu yönetim kurulu başkan yardımcısı Erdinç Gürsoy, yiyecek firması adına Ali Aksoy arasında imzalandı.
MÜSİAD yönetim kurulu ve üyelerinin de katıldığı törende konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, “MÜSİAD Muğla şubesi olarak üyelerimizin daha avantajlı satın almalar yapabilmesi için yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bugün üyelerimizin özel bir hastane ve restaurant hizmetlerinden avantajlı yararlanmaları ve ortak satın alma anlaşması protokolü imzaladık. Bugün yapılacak protokol sonrası derneğimizin üyeleri belli muafiyetler ve indirimli hizmetlerden faydalanacaklardır. Üyelerimize yönelik ortak satın alma anlaşmalarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

MÜSİAD’dan yeni bir protokol

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Bodrum
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Natura Eczanesi
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