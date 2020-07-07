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MÜSİAD'ın "dijital fuarıyla" firmalar dünyaya açılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Online düzenlenecek "1. Bölgesel Dijital Ticaret Fuarı"nda Adana, Antalya, Alanya, Burdur, Denizli, Fethiye, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Uşak'taki şirketlerin stantları yer alacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) online düzenlenecek "1. Bölgesel Dijital Ticaret Fuarı" ile firmalar, yurt içi ve yurt dışındaki hedef kitlelerine ulaşma imkanı bulacak.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, yaptığı açıklamada, 7-13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek fuarın, Akdeniz Bölgesi'ndeki markaların dünyaya açılan kapısı olacağını belirtti.

Fuarda Adana, Antalya, Alanya, Burdur, Denizli, Fethiye, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Uşak'taki şirketlerin stantlarının yer alacağını bildiren Göksu, şunları kaydetti:

"Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılarla, eğitimlerle ve e-ticaretle bu süreci tamamlamaya çalışıyor. Biz de bu süreçte çok önemli bir proje olan dijital fuarı hayata geçirmek istedik. Ticareti dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar; fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor."

Bu fuarların aynı zamanda, sınırlı sermaye ve fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ'lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalar olduğuna dikkati çeken Göksu, ayrıca dijital fuarcılığın, geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolünü üstlendiğini vurguladı.

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