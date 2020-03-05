MÜSİAD’tan Antalya’nın Fethinin 813. yıldönümünde hatim duası

Antalya’nın Fethi kutlamaları çerçevesinde Antalya Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte İdlib’te şehit düşen askerler ve tüm şehitler için hatim duası okundu.

Antalya’nın Fethi’nin 813’üncü yıldönümü vesilesiyle Antalya’da 1-5 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Antalya Mevlevihanesi’nde Antalya Valiliği, Antalya Müsiad Şubesi ve Muratpaşa Müftülüğü öncülüğünde hatim duası programı gerçekleştirildi. Programa Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, MÜSİAD Antalya Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Karakayalı, Cemile Durmaz, Meydan ve Sofular Kur’an Kursları öğrencilerinden 4-6 yaş çocuklar, aileleri ve yetişkin kursiyerler katıldı.

Gaziler, şehitler, İdlib’te şehiT düşen Mehmetçikler için, aynı zamanda vatanın, milletin selameti, ülkenin birliği ve dirliği için hatim duası okundu.

Hatim duası öncesinde kalabalığa seslenen Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, Fethin ruhunu anlamak ve bu yolda şehit düşenleri unutmamak gerektiğini söyledi. Uysal, “Biz ölenlerimizle beraber yaşarız. Bizler için canlarını feda eden aziz ecdadımızı, Antalya’mızı bize yurt kılan bütün fatihleri yad etmek boynumuzun borcudur. Gıyaseddin Keyhüsrev’i bilmeden, Zincirkıran Mehmet Paşa’yı, Murat Paşa’yı bilmeden Antalya’yı hissedemeyiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

İlçe Müftüsü’nün konuşmasının ardından Mevlevihane’ye gelen çok sayıda minik öğrenci öğretmenleri eşliğinde namaz surelerini seslendirdi ve ardından hatim duası gerçekleştirildi. Programın sonunda MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından Mevlevihane’nin girişinde kandil simidi ve meyve suyu dağıtıldı.

