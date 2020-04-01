YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. MÜSİAD’tan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’" Kampanyasına tam destek

MÜSİAD’tan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’" Kampanyasına tam destek

ANTALYA HABERLERİ  | 01.04.2020 22:53 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSiAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına desteğini açıkladı."Gün veren el olma günü"“GÜN VEREN EL OLMA”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destek verdiklerini açıklayan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, “Zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum.

MÜSİAD’tan "Biz Bize Yeteriz Türkiye’" Kampanyasına tam destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSiAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına desteğini açıkladı.

"Gün veren el olma günü"
“GÜN VEREN EL OLMA”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destek verdiklerini açıklayan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, “Zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, veren el olma günüdür. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın başlatmış olduğu ’Milli Dayanışma Kampanyası’na MÜSİAD üyeleri olarak dar gelirli vatandaşlarımıza destek olacağımızı beyan ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız"

Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız"

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

Antalya Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Burdur Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Gökçe Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden “Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden “Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.