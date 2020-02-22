YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. MÜSİAD’tan üyelerine e-fatura bilgilendirmesi

MÜSİAD’tan üyelerine e-fatura bilgilendirmesi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesi, 2020 yılının ilk üyeler ile genişletilmiş toplantısını gerçekleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesi, 2020 yılının ilk üyeler ile genişletilmiş toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2019 yılı değerlendirmesi, 2020 yılı protokolleri, e-fatura, elektronik belgelerin amaçları ve muhasebesel yükümlülükler konusunda üyeler bilgilendirildi.
Toplantıda bir banka ile MÜSİAD Muğla Şubesi’nin imzaladığı protokol ve protokol ile üyelere sağlanan kolaylıklar bankanın şube müdürü tarafından üyelere aktarıldı.
Mali Müşavir Ömer Kızılkaya tarafından yapılan sunumda, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım-satım belgesi ve e-dekont konularında bilgiler verildi. Sunumların ardından MÜİSAD üyeleri özellikle e-fatura konusunda yaşadıkları sıkıntıları ve çözümleri konusunda sorular yönelttiler.
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir toplantının sonunda yaptığı açıklamada, “Amacımız üyelerimiz ile hasbihal etmek ve işletmelerde yaşanan sıkıntıları bu tür toplantılarda çözüm üretmek. Bugün banka ile yaptığımız protokolün üyelerimize neler kazandırdığını bankanın yetkilisinden sizlere aktarma şansı bulduk. Bunun yanında özellikle muhasebe sistemindeki e-fatura ve diğer elektronik işlemlerin hangi şartlarda nasıl uygulanacağı konusunda bilgilenmenizi, bunun yanında e-fatura konusunda yaşanan sorunların çözümünü sizlere aktarmak istedik. Bir yıl önce göreve geldiğimizde 2021 vizyonumuzu açıklamıştık. Bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. En büyük gayemiz kadim Ahi’lik kültüründen feyz alan bu kuruluşu, Muğla’ya değer katan STK’larından birisi haline getirmek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Muğla Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Günizi Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Filika Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.