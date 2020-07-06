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Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri dolu dizgin

ANKARA HABERLERİ  | 06.07.2020 09:27 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesinin online olarak vatandaşlarla buluşturduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu ses sanatçısı Ahmet Şafak oldu.

Mamak Belediyesinin online olarak vatandaşlarla buluşturduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu ses sanatçısı Ahmet Şafak oldu. Moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı programda Şafak, şehit yakınları ve vatani görevini yapmakta olan Mehmetçik için şarkılarını seslendirdi.
Korona virüs sebebiyle kültür ve sanat etkinliklerine dijital ortamda devam ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gerek Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimiz ile gerekse Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konserleri ile şiir dinletileri gibi renkli ve dopdolu içeriğe sahip programlarla dijital ortamda hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz” dedi. Sosyal medyadan bu etkinliklerin paylaşımının, hayat normale dönünceye kadar devam edeceğini ve Mamaklıları kültür ve sanat etkinliklerinden uzak bırakmayacaklarını kaydeden Köse, “İnanıyorum ki en kısa zamanda bugünleri de atlatacak, yine eski güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız” dedi.

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