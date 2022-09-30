"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 12 zanlı gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12'si Adana'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında kentteki zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.



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