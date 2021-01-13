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MUSKİ’den kuraklık uyarısı

13.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda etkisini gösteren iklim değişikliği ve yaşanmaya başlayan kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda etkisini gösteren iklim değişikliği ve yaşanmaya başlayan kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu. MUSKİ’den yapılan açıklamada “Muğla İlimiz genelinde gerek yeraltı su rezervleri gerekse baraj seviyeleri kritik seviyelere inmiştir” denildi.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri son yıllarda iyice kendini hissettirmeye başlamıştır. İklim değişikliği konusunda uzman bilim adamları Türkiye’nin Akdeniz İklimi karakteri olan kışları yağışlı ve soğuk yazları kurak ve sıcak olan ikliminden Yarı Kurak İklime geçtiğini beyan etmişlerdir. Muğla İlimizin içinde olduğu Batı Akdeniz ve Büyük Menderes havzaları da söz konusu iklim değişikliğinden etkilenmektedir” denildi.
Açıklamada “Geçmiş yılların sıcaklık ve yağış ortalamasına göre 2020 yılı rekor sıcaklık ve yağışsızlık-kuraklıklarla geçmiş, Muğla İlimiz genelinde gerek yeraltı su rezervleri gerekse baraj seviyeleri kritik seviyelere inmiştir. İleriki yıllarda da devam edeceği öngörülen kuraklıkla ilgili olarak, Kurumların, Sivil toplum Kuruluşlarının ve Vatandaşlarımızın duyarlılığı büyük önem arz etmektedir” denildi.
MUSKİ’den yapılan açıklamada “İçme ve Kullanma suyunu tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın, musluk başlarına su tasarruf aparatları takması, tuvalet rezervuarlarının tasarruflu rezervuarlarla değiştirilmesi, sensörlü muslukların takılması, havuz suyu, bahçe sulama ve tarımsal sulamaların kesinlikle şebeke suyundan yapılmaması gibi birçok klasik tasarruflu kullanımı sağlayacak diğer yöntemler ile birlikte su bilincinin ve çevreninin korunmasının çocuklarımıza aşılanması gibi basit önlemler kuraklığın etkisini hafifletebilecektir” ifadelerine yer verildi
Yapılan açıklamada “MUSKİ kuraklık ile mücadele kapsamında; sorun yaşanacak yerleşimlerin tespiti, kayıp kaçak oranlarının azaltılması, yeni kaynak araştırmalarının yapılması ve tahsis işlemlerinin başlatılması, efektif sistem yönetimi gibi çalışmalar yapmaktadır. Ülke genelinde ortalama olarak içme suyu %54 oranında yerüstü su kaynaklarından temin edilirken bu oran ne yazık ki Muğla’mızda sadece %17 seviyesindedir. Bu oranın ülke ortalamasına getirilebilmesi adına ilgili kurumun yeni içme suyu barajları yapımına ve/veya mevcut baraj ve göletlerden içme suyu tahsis miktarlarını acilen yükseltmesi gerekmektedir” denildi.
MUSKİ; “Muğla ilimizin turizm kenti özelliğinin yanında önemli bir tarım kenti olması ve Türkiye’de yıllık su tüketimin %74’ünün (40 Milyar m/yıl) tarımsal sulamada kullanılması sebebiyle; açık kesitler üzerinden vahşi sulama yöntemleri ile değil modern borulamayla iletim ile otomasyona bağlı damlama sulama sistemleriyle tarımsal sulamanın yapılması, izinsiz ve gereksiz yeraltı suyu kullanılmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.

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