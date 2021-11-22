Muşlu aile dağa kaçırılan evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 2012'de terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan İhsan Demir'in anne ve babası, evlatlarına kavuşacakları günü özlemle bekliyor.

Korkut ilçesine bağlı Tan köyünde yaşayan Zümrete ve Hiyasettin Demir'in oğlu, 2012'de Hasköy ilçesinde memur olarak çalışırken PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldü.

O günden bu yana Demir'den haber alamayan aile, geçen hafta çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan ailelere katıldı.

Yıllardır göremedikleri evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşayan anne ve baba, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hiyasettin Demir, gazetecilere, oğlundan 9 yıldır haber almadığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Demir, "Oğlum sağ mısın, ölü müsün bilmiyorum. Eğer sağsan geri dön, devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Dağda ne işin var? Ben, annen ve kardeşlerin seni çok özlüyoruz. Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. Terörün içerisinde ne işin var? Oranın sonu yok. Sen hain değilsin, devlet seni büyüttü, okuttu ve sana kadro verdi. Benim oğlum hain değil, onu kandırdılar." diye konuştu.

Anne Zümrete Demir ise yıllardır oğlunun yolunu gözlediklerini ifade ederek, "Gelip devletine, güvenlik güçlerine teslim olmanı istiyoruz. Hainler seni kandırdılar. Fırsat bulduğun an güvenlik güçlerimize sığın, onlar seni kurtaracaklar. Biz, seni çok özledik gel." dedi.



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