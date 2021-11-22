YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muşlu aile dağa kaçırılan evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor

Muşlu aile dağa kaçırılan evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor

22.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlu aile dağa kaçırılan evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 2012'de terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan İhsan Demir'in anne ve babası, evlatlarına kavuşacakları günü özlemle bekliyor.

Korkut ilçesine bağlı Tan köyünde yaşayan Zümrete ve Hiyasettin Demir'in oğlu, 2012'de Hasköy ilçesinde memur olarak çalışırken PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldü.

O günden bu yana Demir'den haber alamayan aile, geçen hafta çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan ailelere katıldı.

Yıllardır göremedikleri evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşayan anne ve baba, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hiyasettin Demir, gazetecilere, oğlundan 9 yıldır haber almadığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Demir, "Oğlum sağ mısın, ölü müsün bilmiyorum. Eğer sağsan geri dön, devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Dağda ne işin var? Ben, annen ve kardeşlerin seni çok özlüyoruz. Bizim bayrağımız, devletimiz birdir. Terörün içerisinde ne işin var? Oranın sonu yok. Sen hain değilsin, devlet seni büyüttü, okuttu ve sana kadro verdi. Benim oğlum hain değil, onu kandırdılar." diye konuştu.

Anne Zümrete Demir ise yıllardır oğlunun yolunu gözlediklerini ifade ederek, "Gelip devletine, güvenlik güçlerine teslim olmanı istiyoruz. Hainler seni kandırdılar. Fırsat bulduğun an güvenlik güçlerimize sığın, onlar seni kurtaracaklar. Biz, seni çok özledik gel." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildiMuş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:05
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:24

Muş Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Tarçın Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.