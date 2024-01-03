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Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

03.01.2024 14:14 | Son Güncelleme:
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Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürdü.

Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerine destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Muş'ta uzun süredir eylem yaptıklarını belirten Koçhan, "PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Bizim ciğerimiz nasıl yanmışsa, Allah da onların ciğerini yaksın. Yeni yıla girdik ama ciğerimiz yanık, evlatlarımız yok. Biz nasıl evlat hasreti çekiyorsak, onlar da aynı hasreti çeksin. Evlatlarımızı bıraksınlar, onların hasretine dayanamıyoruz. Allah onları kahretsin. Sürekli buraya geleceğiz, onlardan korktuğumuzu sanmasınlar." diye konuştu.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Şemsettin Özcan da 7 yıldır oğluna kavuşmanın hayalini kurduğunu ifade etti.

Çocuğunu terör örgütü PKK'dan ve HDP'den istediğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Allah, bu bayrağa hainlik yapanın da evladını alsın. Bayrağımız bir, peygamberimiz bir, davamız bir. HDP ile PKK aynıdır. İsrail'den bir farkları yok. Çocuklarımıza sesleniyorum, bu devlet Müslüman bir devlettir. İsrail ile ABD ne ise HDP ile PKK odur. Bunlarla beraber olmayın, gelin teslim olun. Kar, yağmur, soğuk demeden buraya geliyoruz ve çocuklarımızı istiyoruz."

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Muş eylem hdp

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