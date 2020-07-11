Muşlu gençler 10 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta aynı mahallede yaşayan 28 yaşındaki Betül Kaya ile 30 yaşındaki Rıdvan Aktaş, on yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Kentteki birçok sokak hayvanına gönüllü bakıcılık yapan Kaya ve Aktaş, haftanın 4 günü topladıkları yiyecekleri ve hayvanseverlerin gönderdiği mamaları, kentin değişik noktalarındaki alanlara bırakarak can dostlarının hayata tutunmasını sağlıyor.

Soğuk havaya, bunaltıcı sıcaklara, karlı havaya aldırış etmeden yıllardır yollarını gözleyen hayvanları yalnız bırakmayan iki arkadaş, yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Bu işi gönüllü yapıyoruz"

Sokak hayvanlarının hayatının bir parçası olduğunu belirten Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Rıdvan Aktaş ile on yıldır gönüllü olarak hayvanları beslediklerini söyledi.

Evinin penceresine konan kuşları besleyerek bu işe başladığını anlatan Kaya, "Her sabah kahvaltı yaptıktan sonra ekmek kırıntılarını balkonun ve camın kenarına bırakarak kuşları besliyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu işi gönüllü yapıyorum. Elimizden geldiğince hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Çünkü onlar da birer canlı. Yaşam alanımızda her zaman bizimle olacaklar. Arkadaşımla sokak sokak gezip bu hayvanları beslerken aldığımız keyif bizi daha mutlu ediyor ve bu işe dört elle sarılmamızı sağlıyor." diye konuştu.