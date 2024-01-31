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Muşlu gençler model uçak eğitimiyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor

AA AA
31.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Muş'ta Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan model uçak kursuna katılan gençler, TEKNOFEST için hazırlık yapıyor.

Muşlu gençler model uçak eğitimiyle TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Müdürlüğün açtığı kursa katılan gençlerin yaptığı model uçaklar, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksinde düzenlenen programda test edildi.

Programa katılan Vali Avni Çakır, gazetecilere, Muş'un isminin önce uzayda yankılandığını, şimdi de göklerde yankılanacağını söyledi.

Gençlik Merkezi DENEYAP atölyelerinde TEKNOFEST'e hazırlık kapsamında model uçak kursu açıldığını belirten Çakır, "Kursta hazırlanan model uçakların test uçuşunu yaptık. Gençleri bilim ve sanata yönlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İnsanlı ilk uzay misyonunda deneyi yapılan 13 projeden birinin Muş'ta sekizinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlandığını anımsatan Çakır, "Muş son günlerde Türkiye gündeminde çok üst sıralarda yer aldı. Özellikle insanlı uzay misyonumuzun başlamasıyla Muş, bilim dünyasında çok konuşuldu. Uzayda uygulanacak deneylerden biri de sekizinci sınıf öğrencilerimizin Bilim Sanat Merkezi'ndeki hocalarıyla hazırladığı projeydi. Bu gurur bize çok büyük bir mutluluk yaşattı." diye konuştu.

Gençleri TEKNOFEST'e hazırladıklarını kaydeden Çakır, Türk gençliğinin son yıllarda TEKNOFEST'i büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti.

TEKNOFEST'in dünyaya taşınan bir etkinlik olduğunu anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Açtığımız kursta kısa sürede gençlerimiz çok büyük ilerleme gösterdi. Yarışmalara kadar çok daha üst seviyelere çıkıp Muş'u tekrar kürsüde görmeyi umut ediyoruz. Muş gençliğinin bilim ve sanata daha fazla yoğunlaşması noktasında Valilik olarak her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz. Bu konuda gençlerin başarısını önce ülkeye sonra dünyaya duyuracağız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise açtıkları kursta gençlerin model uçak eğitimi aldığını ifade etti.

Taşdemir, "Kursta yapılan uçakların ilk uçuşunu bugün gerçekleştireceğiz. Amacımız, Muş'tan başarılı gençler yetiştirmek. Böylelikle milli teknoloji hamlesi kapsamında gençlerimize fayda sağlamak ve onları teknolojiyle buluşturmak istiyoruz." dedi.

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