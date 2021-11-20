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Muşlu kadın evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayırdı

20.11.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlu kadın evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayırdı

Muş'ta oturan 38 yaşındaki Rabia Tanrıverdi, evinde 8 yıldır 20'ye yakın kedi besliyor.

Minare Mahallesi'nde yaşayan Tanrıverdi, sahiplendiği sokak hayvanlarının beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor.

Tanrıverdi'nin sokak hayvanlarını sahiplenmesi çevresinde de takdir topluyor.

Evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayıran Tanrıverdi, sabah erkenden kalkarak hayvanları doyurduğunu, onları günde 3 öğün beslediğini söyledi.

Tanrıverdi, "Peygamber Efendimizin hayvan sevgisini örnek alarak kedilere sahip çıktım ve onları sevdim. 3 yıl çalışarak hiçbir yerden yardım almadan kazandığım parayla onlara baktım. Ancak babamın rahatsızlığı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Buna rağmen bakmaya devam ediyorum. Ancak mama desteğine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

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