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Muşlu kadın futbolcular 2. Lig hedefiyle play-in maçlarına hazırlanıyor

29.09.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 19. Grup'ta şampiyon olan Muş Yağmur Spor, 2. Lig'e yükselmek için play-in müsabakalarına hazırlanıyor.

Kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla 10 yıl önce kurulan Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, geçen sezon TFF 3. Lig'de 19. Grubu lider tamamladı.

Haziranda oynanan play-off müsabakalarında Salihli Öz Gençlerbirliğispor'a yenilerek elenen Muşlu kadın futbolcular, 2. Lig hedeflerini play-in maçlarına taşıdı.

Bu turda başarılı sonuçlar almak isteyen kadın futbolcular, Muş Şehir Stadı'nda antrenörleri nezaretinde her gün antrenman yaparak güç depoladı.

Kadınlar 3. Lig play-in müsabakaları kapsamında yarın Bingöl'de, Silvan Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'yla karşılaşacak olan Muş ekibi, bu maçtan galip ayrılarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Takımın kurucu başkanı Haldun Bayrak, AA muhabirine, 2013'te kızları spora teşvik etmek amacıyla Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nı kurduğunu söyledi.

Kızların yeşil sahalarda top oynaması ve buradan ek puan alarak üniversiteye gitmelerini sağlamak istediklerini anlatan Bayrak, şöyle konuştu:

"2022-2023 sezonunda Kadınlar 3. Lig 19. Grup'ta zorlu rakiplerimizi yenerek şampiyon olduk. Yarın Bingöl'de, Silvan Spor Kulübü ile karşılaşacağız. Amacımız centilmenlik içerisinde maçı kazanıp, daha sona ikinci rakibimizi de yendikten sonra 2. Lig'e yükselmek. Amacımız kızlarımıza daha fazla maç yaptırmak. Kulüp olarak 2022-2023 sezonunda maddi anlamda zorluklar çektik. Sayın Valimiz, kadın sporcuları önemsiyor. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Takımımıza Diyarbakır'dan 2, Şırnak ve Mardin'den birer sporcu transfer ettik. Onlarla antrenmanlarımızı yapıyoruz. 2. Lig için mücadele ediyoruz. Sıkı idmanlar yaparak maçlara hazırlandık."

Takımın spor lisesi ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerle gurur duyuyorum. Gerçekten burada iyi bir mücadele ortaya koyuyorlar. Giderlerimiz çok oluyor ama kızlarımıza feda olsun. 46 yıldır sporun içindeyim. Bize yardım eden iş insanlarımız var, onlara teşekkür ederim. Takımı Muşlu kızlardan kurduk. Zaman zaman takımı güçlendirmek için transferlerimiz oldu. İki kez bölgede genç kızlar kategorisinde bölge şampiyonu olduk. Kızlarımız her zaman yüzümü güldürüyor."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIP TAKIMI 2. LİG'E ÇIKARACAĞIZ"

Oyunculardan Delal Üstün ise Şırnak Nuh Spor Kulübü'nden Muş Yağmur Spor'a transfer olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu dile getiren Üstün, "Son bir aydır çok sıkı antrenman yapıyoruz. Elimizden geleni yapıp takımı 2. Lig'e çıkaracağız. Halkımızın desteğini istiyoruz. Onlar arkamızda durduklarında daha iyi başarılar elde ediyoruz. Kadınlar olarak ne kadar artarsak daha da güçleniyoruz. Genç kızların gelip takıma katılmasını, kendilerini geliştirmelerini ve büyük takımlara transfer olmalarını çok istiyoruz. Muş halkımıza tavsiyem, kızlarınızı yeşil sahalara gönderin." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Gönül Akdağ da bir yıldır Muş Yağmur Spor'da mücadele ettiğini belirterek, "Takım arkadaşlarımızla düzenli olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar elde etmek için sıkı çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız. 2. Lig bizim için her şey demek. Başarıların devamı bizler için iyi olacak. Gelen desteklerle güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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