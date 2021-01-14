Musluklarını bile çaldılar, 200 yıldır durmadan akıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi Kertil Tekke çeşmesi yaklaşık 200 yıldır durmadan akıyor. Tarihi çeşme eskiden sık sık definecilerin talanına uğruyordu. Ancak mermerle kaplanmasının ardından defineciler çeşmeden uzaklaştı.

İzmit’in en eski çeşmelerinden biri olan Kertil Tekke çeşmesi, Roma ve Bizans dönemlerinde şehrin önemli su kaynağı olarak kullanıldı. Eski dönemlerde insanların kıyafetlerini yıkadıkları ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları çeşme, ilk kez 1999 Marmara depreminden sonra restore edildi. Restore edildikten sonra uzun yıllar şehrin kültürüne katkı sağlayan Kertil Tekke Çeşmesi, daha sonra da define avcılarının hedefi oldu. Çeşmeyi definecilerden korumak için hareket geçilirken, 2011 yılında çeşmenin dokusuna zarar vermeden mermerle kapladı.

"Kışın sıcak, yazın soğuktur"

Veliahmet Mahallesi’nin çok eski zamanlarda kurulduğunu belirten muhtar Kadir Kızıl, uzun yıllardır mahalleyi korumak için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti. Kızıl, "Su kaynağımız sarnıçlar içerisindeki Gündoğdu Mahallesi’nden buraya geliyor. Fakat yerleşim yerleri ve binalar yapılınca sarnıçlardan gelen suların yağmur suları gibi bulabildiği yerden geliyor. Günümüzde yağmur yağdığı zaman su daha çok akıyor. Bu suyun bir özelliği de kışın sıcak ve yazın soğuktur. Çeşmenin arkasındaki toprak hazne sayesinde bu şekilde oluşuyor" dedi.