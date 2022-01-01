YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

01.01.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlular soğuğa karşı balkon ve pencerelerini brandayla kapattı

Muş'ta eski yapılarda oturanlar, dondurucu soğuktan korunmak için pencere ve balkonlarını branda ile kapattı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilde, sürücüler soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve battaniye ile örttü.

Eski binalarda oturan bazı kent sakinlerinin ise evlerinin sıcak kalması için balkon ve pencerelerini branda ile kapatarak tedbir almaya çalıştığı gözlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Tırın çarpması sonucu yaralanan ata, Muş Valisi Gündüzöz sahip çıktıTırın çarpması sonucu yaralanan ata, Muş Valisi Gündüzöz sahip çıktı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:22
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:33

Muş Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Şifa Eczanesi
Haskoy
Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Fırat Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.