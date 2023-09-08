Müslümanlık nasıl yazılır? Müslümanlık büyük mü yazılır, küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gündelik konuşma dilinde veya yazılı iletişimlerde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biri Müslümanlık kelimesidir. Bu kelimenin yazımında çoğunlukla yanlışlık yapılmaktadır. Yanlışlık yapılmasının ana sebeplerinden biri ise yazım kurallarının yeterince bilinmemesinden kaynaklıdır. Sözcüklerin yazımını öğrenmek için sözlüklerden faydalanılması gerekmektedir. Sözlük olarak ise yaygın olarak Türk Dil Kurumunun resmi ve online hizmet sunan güncel sözlük sitesi kullanılmaktadır.

Müslümanlık nasıl yazılır?

Türk Dili ve Edebiyatında pek çok isim türü bulunmaktadır. Kimisi özellikleri bakımından özel olarak ifade edilirken kimisi ise cins adlar olarak ifade edilmektedir. Bu isim çeşitleri de kendi içlerinde farklı gruplara ayrılarak incelemektedir. Müslümanlık kelimesi bir özel ad olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün daha doğrusu özel ismin yazılışında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Bu yüzden Müslümanlık yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak önemlidir. Kelimelerin gerek yazılışı gerek okunuşu gerekse anlamları ile ilgili en doğru bilgilere veren kaynak Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesidir. Bu siteyi ziyaret ettiğinizde Müslümanlık kelimesinin yazılışından anlamına kadar her detaya rahatlıkla ulaşabilmeniz söz konusudur. Bu bağlamda Müslümanlık TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Özel isim) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) inanç ve öğretilerini vahiy aracılığı ile Allah’tan aldığı din, İslamiyet ve İslamlık

(İsim) Müslüman olma hali

(İsim) Müslüman cemaati

Müslümanlık büyük mü yazılır?

Türkçemizde özel ve yek olan varlıklar ile bazı soyut terimleri belirtmek için kullanılan kavram, özel isim veya öz ad olarak tabir edilmektedir. Müslümanlık sözcüğü de tek ve özel olan bir kavram olduğu için özel isim kategorisi içerisinde yer alır. Bu sözcük bazı metinlerde karşımıza “müslümanlık” şeklinde yani baş harfi küçük yazılmış olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden pek çok kişinin kafasında Müslümanlık küçük mü yazılır sorusu belirir. Dil bilgisinde var olan en temel kurallardan biri özel isimlerin daimi olarak baş harflerinin büyük harfle yazılmasıdır. Türk Dil Kurumunun sözlük sitesi de baz alındığında bu özel ismin “Müslümanlık” yazım şekliyle kullanılması doğrudur. Yani bu tür özel isimlerde baş harf her zaman büyük kullanılmalıdır. Bu bağlamda Müslümanlık doğru yazılışı şu şekildedir:

Müslümanlık (doğru kullanım)

müslümanlık (yanlış kullanım)





