YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta 1 köy daha karantinaya alındı

Muş’ta 1 köy daha karantinaya alındı

MUŞ HABERLERİ  | 01.04.2020 19:02 | Son Güncelleme

Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4’e yükseldi.Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle pozitif vakaların belirlendiği 3 köyün ardından Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün de karantinaya alındığı bildirildi.

Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4’e yükseldi.
Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle pozitif vakaların belirlendiği 3 köyün ardından Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün de karantinaya alındığı bildirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korkut ilçesi Güneyik köyünde korona virüsünün çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Muş Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
05:52
Öğle
12:23
İkindi
15:56
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Muş Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Şifa Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

Şoförlerden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.