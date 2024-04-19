YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı

Muş'ta 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı

AA AA
19.04.2024 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Muş Şeker Üretim Fabrikası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Muş'un tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirten Çakır, "Şu an içinde bulunduğumuz Şeker Fabrikası bunun en büyük göstergelerinden biri. Geçen sezon 480 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl bunun da üzerine çıkılacak. Bu bile bir gösterge. Allah vergisi coğrafyamız, uçaktan baktığınızda uçsuz bucaksız bir coğrafya ve yaklaşık yüzde 50'si doğal çayır ve mera." diye konuştu.

Tarım konusunda üreticileri daha bilimsel çalışmalara teşvik edeceklerini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Çiftçiliğin ve hayvancığın gurur duyulacak mesleklerden bir tanesi olduğunu, insanın rızkını kazandığı her mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bir şekilde gençlerimize öğreteceğiz. Maalesef herkesin şimdiki hastalığı ceketli, kravatlı iş istemesi. İş üniformasını kimse istemiyor. Şu an ilimizin ekonomisinin yüzde 80-90'ı tarım ve hayvancılığa dayanıyor ve ticaretimizdeki canlılık da bunun bir göstergesi. Bugün 100 ton korunga tohumu dağıtacağız. Seneye inşallah bunu daha da artıracağız. Bu anlamda çayır ve meralarımızın üzerindeki yükü de almamız lazım. Tarlamızda ve bahçelerimizde de bu yem bitkilerinden yetiştirerek çayır ve meralarımızın daha ekonomik, daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağız."

"KORUNGA BİTKİSİNİ ÇİFTÇİLERİMİZE TAVSİYE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise "Korunga otunu hayvana verdiğinizde sütün yağlı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki sütün yağlı olmasına vesile olan madde var içerisinde. Bu korungaya bahşedilmiştir. Yağlı sütün fiyatı, yağsız süte göre daha fazladır. Biz korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise bitkisel ve hayvansal üretim konusunda kapasitesi yüksek olan illerden biri olduklarını belirterek, "Meraları korumak ve yem ihtiyacını karşılamak için bu projeleri geliştiriyoruz Bu projenin özellikle ilimize ve ülke meramıza hayırlı bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 150 çiftçiye yüzde 100'ü hibe olan 100 ton korunga tohumunun dağıtımına başlandı.

Programa, Muş Valisi Yardımcısı Tahir Yılmaz, Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, kurum amirleri, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısıAydın’da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Motosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandıMotosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
Pazar günü çarşıya çıkacaklar dikkatPazar günü çarşıya çıkacaklar dikkat
Anahtar Kelimeler:
Muş tohum korunga

Muş Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:18
İkindi
16:01
Akşam
19:01
Yatsı
20:25
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.