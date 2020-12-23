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Muş’ta 151 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ HABERLERİ  | 23.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 151 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 151 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışıyla kapanan yollarda çalışma başlattıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 17, Hasköy’de 1, Korkut’ta 10, Bulanık’ta 55, Malazgirt’te 65 ve Varto’da 3 köy olmak üzere 151 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için aralıksız çalışma yürüttüklerini belirten Yentür, ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştıklarını belirtti.

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