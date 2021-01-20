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Muş’ta 163 köy yolu ulaşıma açıldı

20.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Muş’ta 163 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 352 köy yolunun 163’ü yeniden ulaşıma açıldı.Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 352 köy yolunun 163’ü yeniden ulaşıma açıldı.
Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, 163 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan yağış nedeniyle 352 köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatarak, “Bizler gün boyu çalışarak 163 köyün yolunu açtık. Bugün itibari ile 192 köyümüzün yolu kapanmış bulunmakta, çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Muş’ta 163 köy yolu ulaşıma açıldı

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